كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي، نظيره الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ويتصدر "المارد الأحمر" قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يقبح فيتا كلوب في ذيل المجموعة برصيد 4 نقاط، ما يجعل المباراة حماسية وملتهمة لسعي الفريق الكونغولي لإنعاش آماله في التأهل إلى الدوري ربع النهائي للبطولة الأفريقية.



موعد المباراة:

تقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت القاهرة.