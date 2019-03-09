بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا
يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، نظيره فيتا كلوب الكونغولى، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
يدخل الأهلى اللقاء وهو محتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما يتزيل فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.
موعد مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال
تقام مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى، اليوم السبت، على ملعب الشهداء، فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة.
تذاع مباراة الأهلى وفيتا كلوب على: "بن سبورت الرياضية"