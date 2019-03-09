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السبت 09/مارس/2019 - 05:11 ص

البنتاجون: عواقب خطيرة تنتظر تركيا بسبب الصواريخ الروسية

البنتاجون: عواقب
البنتاجون: عواقب خطيرة تنتظر تركيا بسبب الصواريخ الروسية
وكالات
dostor.org/2545452

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلز سامرز، اليوم السبت، أن تركيا قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال شراء المنظومة الروسية المضادة للصواريخ "إس-400".

وردًا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، حول عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شراء هذه المنظومة الصاروخية، أجاب سامرز "في حال اشترت تركيا "إس-400"ستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية" بشكل خاص.

وتابع المتحدث، أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات "إف-35"، وصواريخ باتريوت".

ومن المقرر أن تبدأ تركيا، الصيف المقبل، تسلم منظومة الصواريخ من نوع إس-400، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.

كما تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا منظومة "إس-400"يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية لطائراتهم من نوع "إف-35"، التي يفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومة.

وكان القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي كورتيس سكاباروتي أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه في حال اشترت تركيا بالفعل صواريخ "إس-400" الروسية "عندها لا يمكننا أن نسمح لطائرات "إف-35" بالتحليق بوجود منظومة روسية مضادة للصواريخ.

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