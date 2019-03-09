تقارير تكشف عن حدوث مشادة بين كانتونا ووالد نيمار

دخل إيريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، في مشادة كلامية مع والد البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما ودع الأخير منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، من الدور ثمن النهائي من المسابقة على يد الشياطين الحمر، وفقًا للتقارير الصحفية.



وودع الفريق الباريسي البطولة من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد، بعدما خسر لقاء الإياب بنتيجة 1-3 على أرضه، علمًا بأنه فاز بلقاء الذهاب بهدفين دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 3-3، ويصعد "الشياطين الحمر"، بفضل قاعدة الهدف الاعتباري.



وذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أن كانتونا وأصدقاءه قاموا باستفزاز والد نيمار، أثناء مشاهدة المباراة من المدرجات، عقب خروج باريس سان جيرمان من البطولة.



وأوضح المصدر، أنه عقب إحراز ماركوس راشفورد، مهاجم يونايتد، الهدف الثالث من ركلة جزاء، احتفل كانتونا بطريقة جنونية، الأمر الذي أثار غضب والد النجم البرازيلي صاحب الـ26 عامًا.



وكان كانتونا يتابع المباراة من مدرجات ملعب حديقة الأمراء، رفقة عدد من أصدقائه والثنائي الفرنسي بول بوجبا وباتريك إيفرا.