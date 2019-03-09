اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الصيدلة فى دورته الخامسة

تنطلق فاعليات مؤتمر ومعرض فارمسي إكسبو للصيدلة فى دورته الخامسة، تحت رعاية ومشاركة وزارة الدولة للإنتاج الحربي والاتحاد العربي لتنمية الصادرات، اليوم السبت، وعلى مدار ثلاثة أيام، بحضور ما يقرب من 2000 علامة تجارية دولية ومحلية من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع الصيدلاني والتجميل، وآلاف من الصيادلة والمتخصصين للتعرف على المنتجات الجديدة، فضلا عن الاستفادة بنسب الخصم والعروض الخاصة التي يقدمها العارضين.



ويستضيف المؤتمر والمعرض عدد من الشخصيات منهم الدكتور محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة صيادلة مصر والقائم بأعمال النقيب، الدكتور أحمد عطية سعده رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الصيدلية، والدكتور علي الشامي سكرتير الجمعية المصرية الصيدلية الراعي العلمى للمعرض، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان ورواد القطاع الصيدلي، بهدف فتح أسواق وقنوات اتصال بيعية وتسويقية للشركات والهيئات مع العارضين من الشركات الوطنية والخاصة لتشجيع الاستثمار وإثراء الجانب العلمي والتقني للصيادلة.



كما يتم خلال المعرض تنظيم عددا من ورش العمل يديرها نخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين، وذلك لتطوير الخبرات العلمية والتقنية وإلقاء الضوء على ماهية الصيدلة الاكلينيكية من خلال مستشفى 57357، بحانب عدد كبير من صناع القرار المعنيين بالمجال الصيدلي من الدول المختلفة، مما يشجع العلاقات التجارية الثنائية في مجال الأدوية بين مصر والدول الأخري، بالإضافة إلى ورش عمل لجهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات التي يقدمها للصيادلة بدءا من طرح المشروعات ودراسات الجدوى والتدريب وصولآ الى التمويل، وذلك تشجيعا للصيادلة على تنمية أنشطتهم مما يؤثر ايجابا على دفع عجلة الاقتصاد.