"أربعة فئران فى الأدغال" جديد دار ثقافة للنشر

ضمن سلسلة قصص الأطفال "جيرونيمو" والتي تصدرها دار ثقافة للنشر٬ صدرت حديثا قصة "أربعة فئران في الأدغال" من تأليف جيرونيمو ستيلتون.



هل تخشون الظلام؟ والعناكب؟ والقطط؟ والمصاعد؟ والطيران؟ هل تصابون بالدوار؟ جيرونيمو، يخشى كل هذا، وأكثر. ولكن جيرونيمو تعافى، كيف؟ لقد خضع لدورة غريبة لتعليم فنّ البقاء في أدغال فخّ الجرذان. هناك، واجه جيرونيمو مخاوفه، وتعلّم تسلق الأشجار، وغير ذلك، حتى أصبح عضوًا مهمًا في جرابيع الكشافة ونال وسام الحياة البرية مع أصدقاء آخرين.



لم يعد جيرونيمو ذلك الفأر الجبان، أصبح جيرونيمو جديد، شجاع وقوي، ولكن في الحقيقة ثمّة شيء واحد بقي يخافه. هل تعرفون ما هو؟ هذا ما تحاول القصة الإجابة عنه.