التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريو فاليكانو فى الدورى الإسبانى

يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق رايو فاليكانو، مساء يوم السبت الموافق 9 مارس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 2019 م.



سيبدأ فالفيردي المدير الفني للفريق بنفس طريقته مع الفريق، وسيدفع بحارسه الأساسي تير شتيجن، وأمامه سيتواجد الرباعي روبيرتو وبيكيه وأومتيتي وألبا، أما في الوسط سيتواجد الثلاثي آرتورو فيدال، بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، وسيقود الهجوم ميسي وسواريز وديمبيلي.



التشكيل | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي