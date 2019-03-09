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السبت 09/مارس/2019 - 04:22 ص

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة
وكالات
dostor.org/2545434

يحل رايو فاليكانو ضيفًا على برشلونة في استاد كامب نو اليوم السبت 9 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2018-2019.

وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو تحديدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

سوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

كما ستكون برشلونة ورايو فاليكانو منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيرًا سوف تكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

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