اليوم.. عرض فيلم "الغناء تحت المطر" بنادى سينما الجزويت

ينظم نادي سينما الجزويت بالقاهرة٬ في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الأمريكي الطويل Singin' in the Rain أو "الغناء تحت المطر" الفيلم من بطولة النجم جين كيلي٬ إخراج ستانلي دونين من إنتاج عام 1952 وتبلغ مدة عرضه 103 دقائق.



تدور أحداث الفيلم في عام 1927 حول كل من "دون لوكورد" و"لينا" اللذان يعتبران أهم زوج رومانسي على الشاشة وقد عمل دون جاهدا للوصول إلى ما وصل إليه اليوم مع شريكه السابق كوسمو، ولكن عندما تحول فيلم دون ولينا إلى فيلم موسيقي، وجد أن دون يمتلك صوت مثالي لتأدية الأغاني بالفيلم بينما لينا على الرغم من الجهود التي تم بذلها والتدريبات المستمرة، قررت عمل دبلجة على صوتها وقد تم استدعاء ممثلة بديلة تسمى كاثى سيلدن للقيام بالدبلجة ويقع دون في حبها، فهل تستطيع كاثي الاستمرار والنجاح أم أنها تستحق السقوط؟.