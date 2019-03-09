تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي أو حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن.