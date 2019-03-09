جاليرى ضى يحتضن معارض حماس وجيهان سليمان وعزت

ينظم جاليري ضي أتيليه العرب للثقافة والفنون٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ ثلاثة معارض شخصية. المعرض الأول للفنان السعودي الكبير عبدالله حماس٬ أحد أهم الفنانين التشكيليين السعوديين٬ والمعرض الثاني للفنانة القديرة دكتورة جيهان سليمان٬ واحدة من أبرز التشكيليات المصريات المعاصرات أما المعرض الثالث فسيكون للفنان المبدع دكتور عصام عزت٬ أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية.



ومن المقرر أن المعارض الثلاثة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع٬ وهذه هي المرة الاولي التي يستضيف فيها جاليري ضي فنان عربي يعرض في مصر حيث سيعرض الجاليري تجربة الفنان السعودي عبدالله حماس بعنوان "الجنوبي" باعتبار أن الفنان حماس من جنوب المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة أبها.



أما الفنانة جيهان سليمان فتقدم 25 لوحة بقياسات مختلفة وبأسلوبها الغنائي التعبيري التعبيري المعروفة به.



والفنان عصام عزت له مشاركات عديدة في عدد من المعارض الدولية والمحلية منها بينالي الاسكندرية وبينالي القاهرة الدولي للخزف، والذي فاز به بجائزة مهمة، وفاز أيضا بجائزة في صالون الشباب في النحت وسبق له أن أقام معرضا شخصيا في روما.