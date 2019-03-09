كشافو يونايتد يراقبون نجم بنفيكا فى كرواتيا

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحركاته لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإرسال كشافيه لمراقبة أحد لاعبي بنفيكا البرتغالي.



وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كشافي يونايتد وجدوا في كرواتيا الأسبوع الماضي لمراقبة روبن دياز مدافع بنفيكا، تمهيدا للتحرك لضمه في الصيف المقبل.



ووجد مارسيل باوت، كشاف يونايتد في كرواتيا، لمتابعة اللاعب البرتغالي خلال مباراة بنفيكا ضد دينامو زغرب الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.



وأشار المصدر إلى رغبة إدارة النادي الإنجليزي في جلب صفقتين دفاعيتين من جودة عالية، لتعزيز قوة الفريق في الموسم المقبل.



ويلعب صاحب الـ21 عاما دورا بارزا مع الفريق البرتغالي هذا الموسم، ما ساعد بنفيكا على تصدر ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بورتو، الوصيف.