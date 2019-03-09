ميدو يكشف هدف الوحدة السعودى هذا الموسم

طالب أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للوحدة السعودي، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المصري، مشيرا إلى أن ناديه يستهدف إنهاء الموسم الجاري بالمربع الذهبي لدوري المحترفين السعودي.



واشتعل صراع الصدارة في الدوري السعودي بعد أن فرض الوحدة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه الهلال، في مباراة مثيرة جمعت بينهما بالجولة الـ23 من المسابقة، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية "نستهدف المنافسة على المركز الرابع بالدوري السعودي، ننافس أندية قوية مثل الأهلي والشباب والتعاون، ولدينا مباراة قوية مع الأخير في كأس الملك، والفوز بها يؤهلنا للمربع الذهبي".



وبسؤاله عن مدة تعاقده مع الوحدة، عقب ميدو بقوله "عقدي مع الفريق كمدير فني ينتهي بنهاية الموسم الجاري".



وواصل "تقنية حكم الفيديو المساعد تخلق المزيد من العدالة بكرة القدم، وتنقذ الأندية من قرارات خاطئة".



وأضاف "أتمنى أن يتم الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد في الدوري المصري، أعلم أن اتحاد كرة القدم لديه خطة لهذا الأمر، وتطبيقه يحتاج إلى وقت من أجل تدريب الحكام".



وأتم "حكم الفيديو سيسهم في رفع الضغوط على الحكام واتحاد الكرة، بجانب أن الجماهير ستشعر بالعدالة ولن يكون هناك أي احتقان".