يوفنتوس يواصل الزحف نحو لقب الكالتشيو بالفوز على أودينيزى

حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على أودينيزي بنتيجة 4-1، في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز معقل "البيانكونيري"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، ليواصل الزحف نحو التتويج باللقب.



وأراح ماسيميليانو اليجري، مدرب يوفنتوس، العديد من اللاعبين الأساسيين استعدادا لمواجهة أتليتيكو مدريد في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن خسر 2-صفر في الذهاب، ومن بينهم كريستيانو رونالدو وماريو ماندجوكيتش وباولو ديبالا.



ورغم ذلك، لم يواجه يوفنتوس أي مشكلة أمام ضيفه بعد أن سجل رباعية لأول مرة هذا الموسم، وحافظ على سلسلة عدم الهزيمة في 27 مباراة بموسم 2018-2019.



وافتتح مويس كين، لاعب منتخب إيطاليا، التسجيل بعد 11 دقيقة، مستغلا تمريرة أليكس ساندرو العرضية، ليسدد من مسافة قريبة للمرمى ثم ضاعف التقدم قبل الاستراحة بتسديدة بالزاوية الأقرب للحارس.



وأصبح كين، الذي يبلغ 19 عاما و8 أيام، أصغر لاعب يسجل هدفين على الأقل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، منذ جوسيبي جالديريسي في فبراير 1982، وكان يبلغ آنذاك 18 عاما.



وفي الشوط الثاني، حصل كين على ركلة جزاء بعد أن عرقله البديل نيكولاس أوبوكو ونفذها زميله الألماني إيمري كان، بنجاح.



وأكمل بليز ماتودي الرباعية في الدقيقة 71 من ضربة رأس، قبل أن يقلص البديل كيفن لازانيا الفارق بتسديدة منخفضة قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.



ويبقى يوفنتوس في الصدارة برصيد 75 نقطة بعد أن فاز 24 مرة في 27 مباراة وتعادل 3 مرات، بينما يقبع أودينيزي في المركز 15 قبل استكمال بقية مباريات الجولة ولديه 25 نقطة.