أحمد موسى يتعهد بتحسين أداء النصر فى الفترة المقبلة

تعهد النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر السعودي، لجماهير ناديه بتحسين مستوى الفريق في الفترة المقبلة، بعد الفوز الصعب والمثير على الاتفاق في دوري المحترفين.



وقلب النصر الطاولة وحوّل تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة (3-2) في الجولة الثالثة والعشرين من دوري المحترفين.



وقال موسى بعد نهاية المباراة: "كنا على علم منذ البداية بقوة المنافس (الاتفاق) الذي يملك لاعبين على مستوى عال".



وتابع "لم أشارك منذ فترة طويلة وأعلم أنني لم أقدم المستوى المطلوب، ولكن بعد هذا الفوز أؤكد أنني جاهز بنسبة 100%، ونتعهد جميعًا بالتطور في المرحلة المقبلة".



ومن جانبه، قال عبدالله مادو مدافع "واجهنا صعوبات كبيرة، والاتفاق ضغط علينا كثيرًا في الشوط الأول".



وأتم "سنحت لنا فرص كثيرة لم نحسن استغلالها في بداية الأمر، رغم أن الاتفاق كان متراجعًا".



يذكر أن النصر يواصل مطاردة جاره الهلال وقلص الفارق معه لـ4 نقاط، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات فقط.