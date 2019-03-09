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الثقافة
السبت 09/مارس/2019 - 12:57 ص

الرافدين تطرح كتاب "روح الاشتراكية" لــ جوستاف لوبون

الرافدين تطرح كتاب
نضال ممدوح
dostor.org/2545412

صدرت حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية من كتاب "روح الاشتراكية" من تأليف جوستاف لوبون٬ ترجمة عادل زعيتر. ويقع الكتاب في 327 صفحة من القطع المتوسط.

الإشتراكية خلاصة كثير من الرغائب والمعتقدات ومبادئ الإصلاح التي تستهوي العقول فالحكومات تهابها، والمشرعون يدارونها والأمم ترى فيها فجر مقادير جديدة. هكذا افتتح (لوبون) بحثه عن الإشتراكية والذي طبق فيه الأفكار التي سبق وأن أرساها في كتابيه "سر تطوير الأمم" و"روح الجماعات" حيث لم يتوغل في تفصيل مذاهب الاشتراكية مكتفيا بدرس جوهرها.

وبتمحيص أسباب ظهورها والعوامل التي تعيقها أو تساعد على انتشارها مبينًا النزاع الدائم بين المبادئ القديمة التي تأصلت بالوراثة في النفوس والتي ما تزال المجتمعات تستند إليها وبين المبادئ الحديثة التي هي بنت البيئات الجديدة الناشئة عن تطور العلوم والصناعة الحديثة.

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