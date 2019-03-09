الترجى أول المتأهلين لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

بات الترجي التونسي أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك عقب فوزه على حوريا الغيني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.



الترجي ضمن صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعدما حصد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن حوريا أقرب ملاحقيه، مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية دور المجموعات.



وافتتح حميد ماريوس أسوكو، مدافع حوريا، التسجيل في المباراة لصالح الترجي، عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة الـ23 من الشوط الأول، قبل أن يضيف الكاميروني فرانك كوم الهدف الثاني بالدقيقة الـ83 من الشوط الثاني.



وكان الفريق التونسي حصد لقب البطولة الموسم الماضي على حساب نظيره الأهلي المصري، بعدما فاز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي بنتيجة 4-3.