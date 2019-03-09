مارسيلو يعزز شائعات انتقاله إلى يوفنتوس

أثار البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد الإسباني، الجدل من جديد حول انتقاله المحتمل إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ونشر برنامج "التشيرينجيتو" التلفزيوني الإسباني مقطع فيديو للاعب الدولي البرازيلي أثناء خروجه من مرافق تدريبات النادي الملكي بسيارته.



وعند سؤاله من قبل الجماهير والصحفيين حول حقيقة انتقاله إلى اليوفي، اكتفى مارسيلو بالابتسامة، وهو ما يعزز التقارير التي تؤكد توصله لاتفاق من أجل الانتقال للبيانكونيري.



وفقد مارسيلو مؤخرا مكانه في تشكيلة الفريق الملكي هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري على سيرجي ريجيلون بدلا منه.



وتعرض اللاعب البرازيلي لانتقادات بالغة مؤخرا بسبب تراجع مستواه وزيادة وزنه، ما أسهم في فقدان مركزه في التشكيلة الأساسية.