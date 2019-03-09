مواطن يستغيث: "حرمونى من التموين رغم إعاقتى"

أرسل أحد المواطنين شكوى إلى "أبواب الخير" بجريدة الدستور، قال فيها: "أنا محمد عباس سيد، مواطن من ذوي الإعاقة البصرية من محافظة الجيزة، موظف بسيط، ورب أسرة لزوجة وأبناء ثلاثة، تم حرماني من الدعم العيني الخاص ببطاقة التموين، اعتبارًا من أول فبراير، بزعم استهلاك كهرباء عالي، وهو أمر غير صحيح؛ لأني موظف بسيط، ويعد دعم المخصصات التموينية من أطواق النجاة التي نفر بها من بحر لج من أمواج الغلاء العاتية، التي لا تبقي ولا تزر".



وأضافت الشكوى، أن قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017، الصادر في 8 أغسطس 2017، بجريدة الوقائع الرسمية، والصادر بشأن الفئات الأولى بالرعاية، يؤكد على عدم المساس بمخصصات المعاقين التموينية، ونقاط الخبز، باعتبارهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لنص المادة 1 من القرار المذكور.

