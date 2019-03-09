القاهرة : السبت 09 مارس 2019
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حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
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جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

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12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
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السبت 09/مارس/2019 - 12:51 ص

مواطن يستغيث: "حرمونى من التموين رغم إعاقتى"

مواطن يستغيث: حرمونى
مرام سعيد
dostor.org/2545406

أرسل أحد المواطنين شكوى إلى "أبواب الخير" بجريدة الدستور، قال فيها: "أنا محمد عباس سيد، مواطن من ذوي الإعاقة البصرية من محافظة الجيزة، موظف بسيط، ورب أسرة لزوجة وأبناء ثلاثة، تم حرماني من الدعم العيني الخاص ببطاقة التموين، اعتبارًا من أول فبراير، بزعم استهلاك كهرباء عالي، وهو أمر غير صحيح؛ لأني موظف بسيط، ويعد دعم المخصصات التموينية من أطواق النجاة التي نفر بها من بحر لج من أمواج الغلاء العاتية، التي لا تبقي ولا تزر".

وأضافت الشكوى، أن قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017، الصادر في 8 أغسطس 2017، بجريدة الوقائع الرسمية، والصادر بشأن الفئات الأولى بالرعاية، يؤكد على عدم المساس بمخصصات المعاقين التموينية، ونقاط الخبز، باعتبارهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لنص المادة 1 من القرار المذكور.

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