بالصور.. محمد فؤاد ينتهى من تسجيل "سامحيني ياما"

سجل المطرب محمد فؤاد، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "سامحيني ياما" ذات الطابع الوطني، استعدادًا لغناءها، غدًا الأحد، ضمن احتفالية "يوم الشهيد"، المقرر إقامتها بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.



والأغنية كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف.



وتشارك فى الحفل مروة ناجي، وتقدم أغنية تحمل اسم "حدوتة"، من ألحان محمود الخيامى، وبيانو حسين النجار، وتريات تامر فيظى، وهندسة صوت عمار خاطر، بالإضافة إلى أحمد جمال، الذى يقدم أغنية وطنية من ألحانه، وكلمات أحمد حسن، وتوزيع إلهامى دهيمة، وأحمد حسام.