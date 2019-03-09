لاعب الاتفاق يعلق على الخسارة من النصر بالدورى السعودى

قال فيليب كيش لاعب الاتفاق السعودي إن النقص العددي لعب دورا كبيرا في خسارة فريقه أمام النصر، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ23 من دوري المحترفين السعودي.



وفرّط الاتفاق في تقدمه بهدفين دون رد على حساب النصر، الذي قلب الطاولة وفاز بنتيجة (3-2) ليواصل الضغط على الهلال المتصدر.



وقال كيش، في تصريحات مقتضبة عقب نهاية المباراة: "النقص العددي أثر على أدائنا بشكل كبير، لم نستغل فرصتين أُتيحتا لنا، وكان بإمكاننا زيادة الأهداف وضمان النتيجة".



وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 28 محتلًا المركز التاسع بسلم الترتيب، بينما وصل رصيد النصر لـ52 نقطة في الوصافة.