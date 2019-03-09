مواطن يستغيث من ماكينات البنك الأهلى

أرسل أحد المواطنين شكوى إلى "أبواب الخير"، وهو القسم المختص باستقبال الشكاوى، بجريدة الدستور، قال فيها:" أنا محمود عبد الحافظ محمد، أحمل بطاقة رقم قومى ( 26701040102091 )، من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوظيفة المشرف على إدارة العلاقات العامة، استلم راتبي من خلال البنك الأهلى المصري، عن طريق البطاقات الزرقاء، وبطاقتى أخر أرقامها ( 6436 )، وبتاريخ 25 2 2019، قمت بالتوجه إلى ماكينة الصرف الألى رقم ( 25983185 )، الموجودة خارج سنترال المطرية، وذلك لصرف مرتبي الشهري، وقد قمت بالصرف على مرحلتين، الأولى تم صرف مبلغ 2000 جنيه، وتمت العملية بنجاح، والثانية طلبت من الماكينة مبلغ 3 آلاف جنيه، وبعد انتظار طويل خرج من الماكينة مبلغ 1600 جنيه فقط، مع العلم أن الإيصال يتضمن نجاح العملية، وصرف المبلغ بالكامل.



وأضاف: "على الفور اتصلت بخدمة العملاء، وتم التحدث لأحدهم، وأوصى بالانتظار ثلاث أيام عمل، لمعرفة النتيجة، وبالفعل انتظرت الأيام الثلاثة، وعاودت الاتصال، وللمرة الثانية أبلغني بالانظار ثلاثة أيام أخرى، وأعطاني رقم الشكوى، وهى ( 457977873 )، ولم يحدث شيئًا".



وتابع: "قدمت شكوى عن طريق البريد الإلكتروني لكبار موظفى البنك الأهلي، برقم ( 5648917184514050947 )، ولم يحدث شيئًا، ارجوا رفع شكواى إلى البنك، ومساعدتي في حلها".



من لديه شكوى يستطيع إرسالها على رقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧