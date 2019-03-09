اعتقال 195 شخصًا خلال الاحتجاجات الأضخم بالجزائر

شهدت العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، مظاهرات حاشدة شارك بها مئات الآلاف، رفضًا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.



وقال التلفزيون الجزائري، إن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصًا، خلال الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الممتد منذ 20 عامًا.



وأفادت تقارير إعلامية، بأن مظاهرات الأمس في العاصمة الجزائرية، تشهد حشودًا أكثر من مظاهرات الأسبوعين الماضيين.



وحول تقدير أعداد المشاركين في المظاهرات، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه بغياب أي معلومات من السلطات عن أعداد المشاركين فيها، ذهب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحديث عن "ملايين"، دون إسناد هذه المعلومات إلى أي مصدر.