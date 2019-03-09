مواطن يستغيث بوزير التموين بسبب توقف بطاقته التموينية

أرسل أحد المواطنين استغاثة، إلى "أبواب الخير"، بجريدة الدستور، يقول فيها: "أنا عادل أنور عبد العزيز، موظف بالمعاش، وأعول خمس أفراد، ولا يتجاوز معاشي 1550 جنيه، وأحمل بطاقة تموينية رقم 124002956482 –م880، مكتب تموين حي غرب محافظة المنيا، ولا تتوافر في الشروط المعلنة أخيرًا من قبل وزارة التموين لاستبعادي من الدعم، إلا أنني فوجئت بأنني مستبعد؛ بسبب استهلاك كهرباء عالي، وذلك للأسباب التالية:



1- أن العداد الكهربائي الخاص بي (عداد مشترك بين وحدتين).

2- أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بي في الآونة الأخيرة، لعدم انتظام قارئ العدادات في القراءة، مما أدى إلى تراكم الاستهلاك، مما نجم عنه تقسيط هذا الاستهلاك القديم (على سبع أقساط)، وأدى ذلك إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

3- هذا العداد الخاص بي ليس مدون بإسمي في الفاتورة، ولا أستطيع تحويله أو تغييره بإسمي، نظرًا لوفاة صاحبته (صاحبة العقار)، إلا أنه متوافق مع عنوان محل إقامتي منذ عام 2003، والمدون بالرقم القومي الخاص بي.

4-علمًا أنني لا أملك أي أجهزة كهربية ذات استهلاك عالي مثل (أجهزة التكييف، وخلافه)، هذا بالإضافة إلى أنني استخدم مصابيح ليد بمحل إقامتي.