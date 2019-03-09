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عالم
السبت 09/مارس/2019 - 12:38 ص

كندا تتفوق على أمريكا فى نمو الوظائف لأول مرة منذ 7 سنوات

كندا تتفوق على أمريكا
وكالات
dostor.org/2545396

تفوق الاقتصاد الكندي على نظيره الأمريكي، من حيث عدد الوظائف الجديدة، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وقالت هيئة الإحصاءات الكندية، في بيان لها، أمس الجمعة، إن أرباب العمل أضافوا 55 ألفًا و900 وظيفة، خلال الشهر الماضي، وهو عدد يتجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار أعداد الوظائف، فيما بقي معدل البطالة بلا تغيير عند 5.8%، بينما زاد نمو الأجور.

وأضافت أن بيانات سوق العمل الكندي، التي جاءت إيجابية للشهر الثاني على التوالي خلال الشهر الماضي، تساهم في إخماد المخاوف بشأن اتجاه اقتصاد البلاد إلى مرحلة الركود.

وأوضحت الهيئة، أن هذه هي ثالث مكاسب شهرية كبيرة للوظائف الجديدة في كندا، في الأشهر الأربعة الماضية.

وفي رد فعل سريع لأسواق النقد عقب إعلان بيانات الوظائف الكندية، ارتفع الدولار الكندي إلى 1.3391، مقابل الدولار الأمريكي، في حين لم ينجح في الاحتفاظ بهذه المكاسب كثيرًا، حيث تخلى في وقت لاحق عن بعض مكاسبه مع هبوط أسعار النفط.

وفي الولايات المتحدة، تباطأت وتيرة نمو الوظائف خلال شهر فبراير الماضي، حيث أضاف الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط، وهو ما جاء بأقل من المتوقع، وذلك في ظل انكماش الأجور بقطاع التشييد وقطاعات أخرى، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر في وقت سابق الجمعة، أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة في فبراير الماضي هو الأضعف منذ سبتمبر 2017، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة مجددًا إلى أقل من 4%، فيما سجل النمو السنوي للأجور أفضل وتيرة منذ عام 2009.

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