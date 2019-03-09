القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
فن
السبت 09/مارس/2019 - 03:31 ص

بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"

بالصور.. شارموفرز
منار إبراهيم
dostor.org/2545391

احتفلت فرقة شارموفرز بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، بحفل غنائي ضخم أقيم مساء أمس الجمعة، على خشبة مسرح المنارة في التجمع الخامس.

وقدمت شارموفرز العرض اللايف الأول لجميع أغنيات ألبومها الثانى "انفصام"، والذى يأتي بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، بداية من أغنية الألبوم الرئيسية انفصام، مرورًا بأغنيات "حوا" و"رقصت" و"دنيا"، مع مفاجأة الحفلة بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي في أغنية "كوكب ربميكس"، مع وضعها مسك الختام على السهرة الغنائية بأغنية "يا جمال الوجود"، بمشاركة فرقة الحضرة والمطرب أحمد أبا يزيد.

وخاضت شارموفرز خلال الألبوم الجديد تجربة تشويقية للجمهور عبر أغانيه، بإطلاقها بشكل منفرد على فترات متقطعة قبل إطلاقه بالكامل بالتزامن مع الحفل، بداية من إصدارها كليب "انفصام" والذي شارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم فتحى عبد الوهاب وهند عبد الحليم ومروان يونس نجم السوشيال ميديا، وأتبعته بإطلاق خمسة أغاني متتابعة، وهي "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود" و"كوكب"، بجانب أغنيتين تم إطلاقهما العام المنصرم بشكل فيديو كليب "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" مع كشفها خلال الحفلة عن آخر أغاني الالبوم قبل نزولهما رسميًا، وهي "كوكب 2" و"ريليشن شيب".

وتأتي هذه الحفلة في مطلع جولة حفلات الألبوم الجديد الغنائية، والتي تعقبها شارموفرز بحفل في الإسكندرية، مع شدها الرحال لخارج مصر لتقديم جولة غنائية في كندا.

وتعتبر الحضرة من أبرز التجارب الغنائية المعتمدة على تيمة الحضرة الصوفية فى الغناء بالأداء الجماعى المبنى على فكرة الابتهالات والإنشاد الدينى، ومن أشهر أعمالها "بردة البوصيرى" و"إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى"، في حين يعد إسلام شيبي أحد أبرز الموسيقيين في مجال المهرجانات الشعبية والمزيكا الإلكترونيك، وشارك فى آخر أغانيه "مش هقدر حد"، مع المطرب شعبان عبد الرحيم ومغنى الراب أبيوسف، بينما عرف أبايزيد في مجال المزيكا البديلة بكونه الفوكال الرئيسي في فرقة هاويدرو، من اوائل التجارب الغنائية المعتمدة على نوعية الأفريكان ميوزيك.

بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
بالصور.. "شارموفرز" تلهب أجواء المنارة بألبومها الجديد "انفصام"
اقرأ أيضًا
منذ شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

"في يوم المرأة".. الرئيس السوداني يأمر بإطلاق سراح النساء المعتقلات

أوراق «لمس أكتاف»: ياسر جلال يُصيب صديقه بالشلل ويتعرض للمطاردة

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

"سنة أولى شهيد".. أهالى الأبطال: "لو عندنا١٠ أولاد ما يغلوش على مصر"

ads
الأكثر قراءة

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

موعد مباراة الأهلى وفيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا

تقارير تكشف عن حدوث مشادة بين كانتونا ووالد نيمار

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

ads
كشكول

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معمل التنميه المهنية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتربية عين شمس

الإمارات تفوز على لبنان في منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

الأمصار

وفاة نجل حسناء داعش

البشير يقرر العفو على المعتقلين

مقتل فلسطيني وإصابة 42 برصاص الاحتلال

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎