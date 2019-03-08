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الجمعة 08/مارس/2019 - 11:22 م

الأنبا إسحق يلتقي مشرفي جمعية رسالة أمل

الأنبا إسحق يلتقي
تريزة شنودة
dostor.org/2545376

التقى اليوم الجمعة، الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، بالمشرفين على جمعية رسالة أمل، والذي ناقش خلاله بعض المشروعات التى تقدمها الجمعية.

وطالب أسقف طما بتعميم فكرة فصول التقوية للأطفال فى باقى المناطق لتغطية الإيبارشية، وطلب أيضا التواصل مع متخصص فى دراسة جدوى لعمل مشروعات جديدة تخدم أبناء الإيبارشية من شباب وشابات

جدير بالذكر أن الجمعية تقوم بعمل دروس تقوية لأطفال إبتدائي، وتم افتتاح ١٣ فصلا على مستوى الإيبارشية، كما تقدم أيضا مساعدات عينية وعمل مشروعات لأسر الرعاية الاجتماعية.

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