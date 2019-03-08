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سياسي
الجمعة 08/مارس/2019 - 11:40 م

شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر

أيمن نصري
أيمن نصري
dostor.org/2545373

‏قدم أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ‏بجنيف، شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد الإخوانى أكرم كساب والإخوانى محمد ناصر؛ لتحريضهم المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين، وذلك في إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء وضع حقوق ‏الإنسان في مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن ‏طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولي والدول الأعضاء ‏كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومن أهم هذه الآليات الشكاوي الموجهة إلى مكتب إجراءات الشكاوي التابع للمفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان. ‏

ويقول نص الشكوى إن المنتدى العربي الأوروبى رصد قيام القيادى الإخوانى الدكتور أكرم كساب فى برنامج مصر الذى يقدمه الإعلامى الإخوانى محمد القدوسي على قناة الشرق التى تبث بدون ترخيص من دولة تركيا، بالافتاء بأن من يقوم بتفجير منزله فى قوات الأمن شهيدا، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابى ضد أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى السكان المدنيين فى تلك المنازل معتبرا ذلك جهادا فى سبيل الله، كما رصد تحريض الإعلامى الإخوانى محمد ناصر، على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.

وينتمي كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفه أرهابية فى كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودولا أخرى، وهى الجماعة التى انتمى لها كل قادة الإرهاب فى العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوى الذى أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى زعيم داعش انتميا إلى جماعة الإخوان.

وأشارت الشكوى إلى ارتكاب كساب وناصر فى هذه المقاطع جريمة التحريض على العنف والجرائم الإرهابية المؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ لعام ٢٠٠٥، والذى أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ويستنكر تبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، والمادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتى تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).

كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير تعديلا طفيفا على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطـر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، سواءٌ مع الدعوة بشكل "صريح" إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة بدلًا من الإشارة الواردة في الاتفاقية إلى الدعوة "المباشرة" وقد يشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة ولا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملا إرهابيا سيُنفَّذ فعلا، وهو ما تحقق فى جريمتي كساب وناصر التى أعقبتهما جرائم إرهابية محددة فى مصر تمثلت فى عمليات القتل التى استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوة ناصر، كما أعقب فتوى كساب قيام الإرهابى الحسن عبد الله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات فى ميدان الجيزة فى مصر، وهو التفجير الذى عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال انفاذ القانون.

كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، وأكد أنه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما أعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي بأنه حق لا يمنح أصحابة الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق فى الحياة إلى الخطر.

وأكد المنتدى فى شكواه، مخالفة دولة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور فى فضائيات تبث على أرضها نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذى الزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية، وكذلك اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها، وعملًا على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذي دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب (CTED) لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسر تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.

ومن خلال القرار 1540 (2004)، أنشأ مجلس الأمن هيئة إضافية متصلة بمكافحة الإرهاب هي: اللجنة المنشأة عملًا بالقرار 1540 (2004)، والتي أُسندت إليها مهمة رصد امتثال الدول الأعضاء للقرار 1540، الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول (بما يشمل الجماعات الإرهابية) من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.

كما حثّ المجلس في قراراته المتتالية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد المجموعات والمنظمات الضالعة في أنشطة إرهابية ليست خاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملًا بالقرار 1267. وأنشأ القرار 1566 الفريق العامل المنشأ بموجب القرار 1566 الذي يضم جميع أعضاء المجلس أيضا لكي يوصي بتدابير عملية تتخذ ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات، ولكي يبحث أيضا إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب.

كما خالفت أيضا تركيا بجريمة بث تلك القنوات المحرضة على العنف فى مصر مجموعة التدابير التى أعلنت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتى نصت على التصنيف النموذجي للتدابير والاتجاهات الوطنية التي تؤثر على المجتمع المدني ومنها اتخاذ تدابير تقيِّد مختلف أشكال دعم الإرهاب ووقف أي حملات إعلامية من شأنها دعمه وتبريره.

وأكد أن "نصري" أن آلية تقديم الشكاوي قد أعتمدت من المجلس في 18 ‏يونيو 2007 القرار 15 والذي أنشئ من أجل معالجة الأنماط الثابتة ‏للانتهاكات الجسيمة والتحريض على العنف والكراهية، وعليه سوف يركز ‏المنتدى في هذه الشكوى على التحريض المستمر من جماعات الإخوان ‏الإرهابية من خلال وسائل إعلام غير قانونية تبث من دول لها خلافات ‏سياسية مع مصر وهي قطر وتركيا والتي تغذي بشكل كبير جدا أفكار ‏التطرف والإرهاب لدي الأجيال القادمة وسوف تقدم الشكوي مرفقة ببعض ‏الفيديوهات واللقاءات الإعلامية على قنوات الجزيرة القطرية وبعض ‏القنوات الغير قانونية والتي تبث من تركيا ويظهر فيها التحريض الواضح ‏وحث بعض الشباب المختطف والمسمم فكريا من قبل الجماعة في مصر ‏على استخدام العنف وتنفيذ عمليات إرهابية بهدف إسقاط الدولة وترويع ‏المواطنين، مستندين في هذه الشكوى على نص القانون الدولي حيث نصت ‏المادة رقم 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة على ‏حظر أي دعوي تدعو للعنف أو الكراهية سواء كانت بسب الدين أو العرق ‏أو اللون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من مثل هذه الأفعال ‏الخطيرة والتي تهدد أمن المواطن وسلامته.

وأشار إلى أن المنتدى سوف يتقدم أيضا بمداخلة شفوية تحت البند ‏الرابع وهو مختص بالحالات التي تتطلب اهتمام المجلس بتاريخ 12 ‏مارس 2019 والتي سوف تركز أيضا على ضرورة محاسبة الدول ‏الداعمة للإرهاب في دول المنطقة وخاصة في دول الصراع وأيضا ‏التحريض المستمر من جماعة الإخوان على استخدام العنف الممنهج ‏وتنفيذ العمليات الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية.

شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
شكوى رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد قنوات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر
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