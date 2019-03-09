شاهد.. أول جلسة تصوير لـ ميريهان حسين بعد الإفراج عنها

خضعت الفنانة ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة، بعدسة تصوير جديدة أحد مصوري المشاهير، وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى لها بعد الإفراج عنها بسبب قضية كمين الهرم.



وكانت الفنانة ميرهان حسين بدأت تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، ومن المقرر أن تستمر في التصوير على مدار الأسابيع المقبلة لعرضه في السباق الرمضاني.



«علامة استفهام» بطولة محمد رجب، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، هيثم أحمد زكى، ميريهان حسين وآخرين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.