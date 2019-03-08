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الجمعة 08/مارس/2019 - 11:03 م

بالصور.. طلاب مدارس النيل في زيارة للحماية المدنية بالمنيا

بالصور.. طلاب مدارس
محمد السيد
dostor.org/2545368

نظمت مدارس النيل المصرية فرعي العبور والمنيا، زيارة ميدانية للحماية المدنية بمناطقهم للتوعية بكافة الإجراءات ومهام عملهم.

واستقبل مدير الحماية المدنية بالمنيا ونخبة من الضباط وضباط الصف، الطلاب وقاموا بشرح مبسط للأطفال تناولوا فيه كيفية تشغيل معدات الإطفاء وطبيعة ملابس رجل الإطفاء وطريقة إبطال المفرقعات وإطفاء الحرائق.

يشار إلى أن مدارس النيل المصرية هي مدارس مصرية بمعايير دولية تقدم نموذج تعليمي متميز ترأسها الدكتورة سلافة جويلي مدير وحدة شهادة النيل، وترأس مجلس أمناء الوحدة الدكتورة ميرفت الديب مستشار الرئيس للتعليم ما قبل الجامعي، وعماد العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل.

وقدمت المدارس الشكر والتقدير إلى العميد خالد سعد مخلوف مدير الحماية المدنية، على حسن الاستقبال.

بالصور.. طلاب مدارس النيل في زيارة للحماية المدنية بالمنيا
بالصور.. طلاب مدارس النيل في زيارة للحماية المدنية بالمنيا
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