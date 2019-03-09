حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 9 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 9 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.

عاطفيًا: يوم مميز على الصعيد العاطفي، فأنت على موعد مع المغامرات والرومانسية مع شخص لفت نظرك منذ مدة قصيرة.

صحيًا: تشكو تشنجًا في الأعصاب، إنك واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها قضية عائلية تطال سمعتك وتضع كرامتك على المحك.



الثور

مهنيًا: لا تحسم أمرًا وتعامل مع العوامل الخارجية من دون ضغط، توجه اليك شبه ملاحظات بالإهمال أو عدم الكفاءة، من الأفضل أن تأخذ حذرك.

عاطفيًا: تحب الرومانسية وكل شيء متعلق بها، ودائمًا ما تعبر للشريك عن مشاعرك وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها.

صحيًا: تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب كثيرًا بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك.



الجوزاء

مهنيًا: تشهد لقاءات مفرحة ودعوات متنوّعة مدعوما من القمر المتقل في الحمل ما يجعلك تتعرف تتعرف خلالها على شخصيات جديدة ومواضيع شيّقة تثير فضولك.

عاطفيًا: إنه الوقت المناسب لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل.

صحيًا: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته.



السرطان

مهنيًا: إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر.

عاطفيًا: تعرف لقاء استثنائيًا إذا كنت عازبًا أو بشرى بولادة أو حمل تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمسًا للجهة التي وضعت فيها قلبك.

صحيًا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم، لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية نظرًا إلى تحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني.



الأسد

مهنيًا: يوم مناسب لبدء مشروع جديد، والتركيز على الأعمال الروتينية يؤتي ثماره المرجوة، لكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة.

عاطفيًا: تبحث هذا اليوم عن أشخاص جدد لا تربطك بهم أي علاقة، على أمل أن تلتقي من تعتبره الشخص المثالي لتكمل حياتك معه.

صحيًا: تجنب انخفاض مستوى السكر في جسمك لأنه يسبب التوتر، وتناول الطعام بشكل منتظم وقم بإبقاء الخضراوات والفواكه في متناول يدك.



العذراء

مهنيًا: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت.

عاطفيًا: قد ينشأ جدل أو ربما تقدم على خطوة مهمة تكون بداية لصفحة جديدة في حياتك، كن هادئًا واعتمد أسلوبًا لينًا بعيدًا عن التسلط.

صحيًا: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه، لا تكثر من تناول المنبهات فهذا يؤثر سلبًا في صحتك.



الميزان

مهنيًا: تواجه بعض التأخير والتسويف وعمليات التأجيل، ما يتطلب صبرًا كبيرًا، أنصحك بالتجاوب مع فرص للسفر تتعلق بمهنتك، وأدعوك إلى الوثوق بحدسك على هذا الصعيد.

عاطفيًا: تولي مظهرك الخارجي عناية خاصة، وقد تجري تقييمًا ما لحياتك العاطفية أو حتى الزوجية وذلك ولوضعها في الأطر السليمة.

صحيًا: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة، فمن الأفضل الابتعاد عن الأجواء المربكة.



العقرب

مهنيًا: تنطلق في هذا اليوم واثقا مع افكار واضحة ومشاريع مدروسة فتكون على موعد مع النجاح والتقدم دون ادنى شك.

عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسس لثقة أكبر مع الشريك، وتمنح الأفضلية للمستقبل، وترسي العلاقة على أسس متينة غبر قابلة للتزعزع عند أي اهتزاز.

صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد وصحي في الوقت نفسه، وذلك أفضل لراحتك النفسية والصحية.



القوس

مهنيًا: وجود القمر في الحمل يجعلك تتمتع بديناميكيّة كبيرة وتملك طاقات مهمّة تؤهّلك للمنافسة والمشاركة في مختلف المهمّات الطارئة

عاطفيًا: يبدو مزاجك مشوشًا فتتحرك في كل الاتجاهات وتقوم بكل المساعي وتفرح لوقوف الحبيب إلى جانبك، لكن لا ترتجل المواقف بل تمالك نفسك وفكّر جيدًا.

صحيًا: عليك أن تعود نفسك على التغاضي عن كثير مما يزعجك حتى تصون صحتك، واعتمد سياسة "لا أرى ولا أسمع".



الجدي

مهنيًا: تواحه عقبة أو معاكسة من زميل أو مسؤول أو صاحب سلطة، تجنب التذمر لأن الظروف لن تخدم مزاجيتك، بل قد تسبب لك الفشل.

عاطفيًا: لا تضع شروطًا أو محظورات، فلن تسمع جوابًا، تعاني تراجعًا في المعنويات في هذا اليوم الفارغ وغير المثمر.

صحيًا: لا تدع الأحداث تسيطر على وضعك الصحي، كن ثابتًا وابتعد عن أجواء العنف.



الدلو

مهنيًا: يكون هذا اليوم سهلًا وسريع النمط، الأمر الذي يناسب قدرتك على مجاراة الأحداث بذكاء ومهارة.

عاطفيًا: تجد حلولًا مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة مرسخة على أسس ثابتة.

صحيًا: لا تتوتر ولا تدع أي أمر يثير أعصابك، بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنّجات.



الحوت

مهنيًا: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.

عاطفيًا:: تتأخر بعض الاستحقاقات العائلية، وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك العاطفية.

صحيًا: النشاطات الاجتماعية والرياضية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعًا للمزيد من العطاء.