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السبت 09/مارس/2019 - 02:36 ص

حورية فرغلى ووفاء عامر تبدأن تصوير "براءة ريا وسكينة" اليوم

حورية فرغلى ووفاء
حسين الجندي
dostor.org/2545361

تبدأ الفنانة حورية فرغلي صباح اليوم السبت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "براءة ريا وسكينة" بمدينة الإنتاج الإعلامي مع الفنانة وفاء عامر، والمخرج السوري عبدالقادر الأطرش، حيث سيتم تصوير عدد من المشاهد في ديكور المحكمة بحي جاردن سيتي.

يتناول الفيلم قضية "ريا وسكينة" من خلال شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلان لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

"براءة ريا وسكينة"، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل، وإنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب، ويشارك فى بطولة العمل كل من ومنة فضالى ومحسن منصور ولطفى لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي بالاضافه الي مجموعه كبيره من النجوم.

‎جدير بالذكر أن حورية فرغلي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "حملة فرعون" الذي تظهر من خلاله كضيفة شرف مع الفنان عمرو سعد ومحمود عبد المغني، وحمدي مرغني وسعيد مغني ومن إنتاج المنتج محمد السبكي والمقرر عرضه في عيد الفطر.

وكانت آخر أعمالها في السينما هو فيلم "طلق صناعي" والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا مع النجوم ماجد الكدواني ومصطفي خاطر وسيد رجب وبيومي فؤاد، وهو من إنتاج نيوسنشري.

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