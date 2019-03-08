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عالم
الجمعة 08/مارس/2019 - 10:48 م

انقلاب قارب صيد فيتنامي بعد اصطدامه بسفينة في بحر الصين الجنوبي

انقلاب قارب صيد فيتنامي
أ ش أ
dostor.org/2545357

أعلن مسئول بالحكومة الفيتنامية، انقلاب قارب صيد فيتنامي في المياه بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بعد أن صدمته سفينة صينية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة عن مسئول في اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ بفيتنام - رفض الإفصاح عن هويته قوله إن القارب كان بالقرب من شعاب "ديسكفري" المرجانية، التي تبعد 200 ميل بحري عن مدينة "دا نانغ" بوسط فيتنام، عندما وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي.

وكان تقرير نشرته صحيفة "توي تري" الفيتنامية عبر الإنترنت قد أفاد بأن خمسة أفراد كانوا على متن القارب الفيتنامي تعلقوا بمقدمة زورقهم المقلوب لمدة ساعتين حتى تم إنقاذهم من قبل قارب صيد فيتنامي أخر.

يذكر أن الصين تسيطر على جزر باراسيل منذ عام 1974، وتطالب بها فيتنام وتايوان.

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