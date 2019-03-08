محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

استأنفت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح فواصل أعلى كوبري "أبيس" اتجاه العوايد - الطريق الدائري، حيث توقفت الأعمال لمدة ثلاث أيام نظرا للنوة الشديدة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا.



وتم الانتهاء من إصلاح ١٤ فاصلة حتى الآن بالكوبري، وجاري استكمال الأعمال بالكوبري يوميا من الساعة ١٢ ص: ٦ ص.



كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت بدء أعمال إصلاح فواصل كوبري أبيس الأحد الماضي ولمدة ١٥ يوما للحد من التكدس المروري، وتقام الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إدارة مرور الإسكندرية وحي شرق وجهاز الساحل الشمالي الأوسط وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.