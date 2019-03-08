صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا
تواجد عدد كبير من مشجعي الزمالك أمام بوابات النادي الأبيض، اليوم الجمعة من أجل الحصول على تذاكر مباراة الزمالك وجورماهيا.
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تواجد عدد كبير من مشجعي الزمالك أمام بوابات النادي الأبيض، اليوم الجمعة من أجل الحصول على تذاكر مباراة الزمالك وجورماهيا.
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