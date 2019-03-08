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الجمعة 08/مارس/2019 - 10:37 م

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

صدمة لجماهير الزمالك
dostor.org/2545354

تواجد عدد كبير من مشجعي الزمالك أمام بوابات النادي الأبيض، اليوم الجمعة من أجل الحصول على تذاكر مباراة الزمالك وجورماهيا.

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