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الجمعة 08/مارس/2019 - 10:36 م

"الأوروبية للمراكز الإسلامية" فى جنيف تحدد شروط استقدام أئمة رمضان

الأوروبية للمراكز
أميرة العناني
dostor.org/2545352

أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية فى جنيف، اليوم الجمعة، عن حزمة من الشروط والمعايير والضوابط الواجبة على المراكز الإسلامية، أثناء استقدام واستضافة العلماء والمشايخ والأساتذة والقراء في شهر رمضان المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه من أبرز الشروط التي وضعتها هي تكفل المراكز الإسلامية المضيفة بإجراءات استقدام الضيف بداية من إصدار التأشيرة، ومصاريف الإقامة والتنقل وحتي التأمين الصحي للمضيف، وإلزامها بإعلام المضيف بجميع التفاصيل الخاصة ببرنامجه الدعوي، وتوفير سبل الراحة كافة، بما يضمن أدائه لرسالته على الوجه الأكمل.

كما ألزمت الهيئة المضيف بالقدوم والمغادرة في المواعيد المتفق عليها مع إدارة المركز المضيف فضلا عن التزامه بأداء المهمة المنوطة به في نفس ذات المركز المستضيف، وعدم ممارسة نشاطه الدعوي خارج المركز المستضيف أو أية أنشطة أخري، وعدم التغيب عن البرنامج الذي تم وضعه إلا بتنسيق مسبق مع إدارة المركز.

يذكر أن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، هي هيئة متخصصة فى العناية بشئون المراكز الإسلامية بأوروبا ومقرها جنيف، وأسست وفق المادة 60، وما يتلوها من المواد المتعلقة بالقانون المدني السويسري، بمبادرة من شخصيات دينية دعوية من جميع أنحاء أوروبا، وتهدف إلى الارتقاء بأداء المراكز الإسلامية في أوروبا، وتطوير أداء الخطباء والأئمة والعناية بهم، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الدينية التي من شأنها التعريف بصحيح الإسلام ووسطيته.

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