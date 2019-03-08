البابا تواضروس يلتقي كهنة شرق السكة الحديد بالقاهرة

التقى البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة وزوجاتهم، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع.



ويشمل قطاع شرق السكة الحديد كنائس الشرابية ومهمشة والزاوية الحمراء، وعقد قداسة البابا لقاءًا مماثلًا أمس مع كهنة قطاع وسط القاهرة.



تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص البابا على التواصل مع كهنة القطاعات الرعوية المختلفة بالإسكندرية والقاهرة، حيث التقى حتى الآن بكهنة الإسكندرية بقطاعاتها الرعوية الأربعة في يناير الماضي، بينما التقى مؤخرًا بكهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر، حدائق القبة والعباسية والوايلي، مصر الجديدة. إلى جانب لقاءه أمس واليوم بكهنة قطاعي وسط القاهرة وشرق السكة الحديد.