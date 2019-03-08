ممثل ترامب لفنزويلا: لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى كراكاس

قال إليوت أبرامز الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى فنزويلا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وقال أبرامز - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية - "الحكومة الأمريكية قالت إننا لن نستخدم القوة لتسليم هذه المساعدات والحكومة الكولومبية قالت الشيء نفسه. لهذا نحن نتفق بوضوح مع هذا الرأي ولن نشارك في أي أعمال تتعارض معه".

يأتي هذا في وقت يقوم فيه الجيش الفنزويلي بمنع قوافل المساعدات من عبور الحدود الشهر الماضي.