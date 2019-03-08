فريدة عثمان تتأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة "آرينا برو سويم"

تأهلت السباحة الأوليمبية فريدة عثمان إلى نهائي سباق 50 متر فراشة، بعد احتلالها المركز الأول في الترتيب العام للتصفيات بزمن 26.17 ثانية ضمن منافسات بطولة "آرينا برو سويم" Arena Pro Swim.

يذكر أن الاتحاد الدولي للعبة قد رشح فريدة عثمان، للمشاركة في بطولة سلسلة "الأبطال" التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، والتي تقام في ثلاث دول هي الصين والمجر وأمريكا.

وتعتبر فريدة عثمان، البالغة من العمر 24 عاما، هي أول سباحة مصرية تحرز ميدالية في بطولة العالم للسباحة بعدما حصدت البرونزية في بطولة عام 2017.

