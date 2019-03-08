بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية

اُفتتح منذ قليل، نادي سينما أوبرا الإسكندرية والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وخلال النادي تم عرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" للمخرجة "حنان راضي" ومن إنتاج إدارة الإنتاج المتميز قطاع قنوات النيل المتخصصة.



ويتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات ومنها مرسى مطروح، الإسماعيلية، الغربية، قنا، أسوان، بالإضافة إلى قبائل العبابدة، والبشارية في قرية بلانة، مع التوثيق للإنسان المصري وللمكان وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى.



الفيلم من إعداد محمد سيف مونتاچ سامي منصور، منتج فني عادل العبساوي رئيس إداره الإنتاج المتميز، سيناريو وإخراج حنان راضي، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.



يذكر أن المركز القومي للسينما، افتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر الماضي وجارى حاليا التنسيق لإقامة نادي سينما بالأوبرا بمختلف محافظات مصر.