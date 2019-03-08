القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
فن
الجمعة 08/مارس/2019 - 10:04 م

بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية

بالصور.. افتتاح نادى
حسن أمين
dostor.org/2545342

اُفتتح منذ قليل، نادي سينما أوبرا الإسكندرية والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وخلال النادي تم عرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" للمخرجة "حنان راضي" ومن إنتاج إدارة الإنتاج المتميز قطاع قنوات النيل المتخصصة.

ويتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات ومنها مرسى مطروح، الإسماعيلية، الغربية، قنا، أسوان، بالإضافة إلى قبائل العبابدة، والبشارية في قرية بلانة، مع التوثيق للإنسان المصري وللمكان وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى.

الفيلم من إعداد محمد سيف مونتاچ سامي منصور، منتج فني عادل العبساوي رئيس إداره الإنتاج المتميز، سيناريو وإخراج حنان راضي، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن المركز القومي للسينما، افتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر الماضي وجارى حاليا التنسيق لإقامة نادي سينما بالأوبرا بمختلف محافظات مصر.

بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية
بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية
بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية
بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية
بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية
بالصور.. افتتاح نادى سينما أوبرا الإسكندرية
اقرأ أيضًا
منذ شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

الإسماعيلي يودع دوري أبطال أفريقيا

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

مصابو الاختناق بمجمع مدارس السيوف: "الحادثة تكررت 5 مرات.. والمديرة قالت لنا بلاش مياصة"

"المترو" يكشف حقيقة حريق محطة شبرا الخيمة

ads
الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

"في يوم المرأة".. الرئيس السوداني يأمر بإطلاق سراح النساء المعتقلات

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

عبدالحفيظ يطمئن على حالة مصابي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

فريدة عثمان تتأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة "آرينا برو سويم"

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء جورماهيا

"في يوم المرأة".. الرئيس السوداني يأمر بإطلاق سراح النساء المعتقلات

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

ads
كشكول

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معمل التنميه المهنية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتربية عين شمس

الإمارات تفوز على لبنان في منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

الأمصار

وفاة نجل حسناء داعش

البشير يقرر العفو على المعتقلين

مقتل فلسطيني وإصابة 42 برصاص الاحتلال

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎