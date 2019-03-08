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مصر
الجمعة 08/مارس/2019 - 09:51 م

رئيس هيئة تنشيط السياحة يبحث من برلين مع المنظمين زيادة الرحلات

المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية
رامى حسين
dostor.org/2545337

واصل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، لقاءاته المهنية مع ممثلي بعض شركات السياحة وكبار منظمي الرحلات حول العالم؛ وذلك خلال مشاركته ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، والتي تُعقد حتى 10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

والتقى ستيفاني برلين، رئيسة مجلس إدارة توماس كوك لشرق ووسط أوروبا؛ وتم خلال اللقاء بحث آلية دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى الوقوف على المعوقات التى يمكن العمل على تذليلها لدفع هذه الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ العديد من الفاعليات أهمها تدريب ممثلي المبيعات على بيع المنتج السياحي المصري.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع مسئولي شركة Expedia؛ وذلك لبحث سبل التعاون السياحي لتنفيذ حملة تسويق إلكترونية للمقاصد المصرية.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع اتحاد شركات السياحة الناشئة بالسوق الألماني asr؛ وذلك لبحث آلية قيام هذه الشركات بوضع مصر فى كتالوجاتهم السياحية.

وفي سياق متصل عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات مع منظمي الرحلات حول العالم؛ حيث عقد لقاء مع منظم الرحلات البولندي ITAKA والذى يعد أهم منظم رحلات بالنسبة لمصر من السوق البولندي؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة كيفية دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي إلى مدينه طابا؛ والتى يقوم منظم الرحلات البولندي ITAKA بتنظيم رحلة أسبوعية إليها.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع ممثلى شركة Tuifly والتي تعد من أهم شركات الطيران العارض بالسوق الألماني، كما تمثل أكبر منظم رحلات بالسوق بالألماني، هذا بالإضافة إلى لقاءه مع منظم الرحلات الفرنسى Fram الذى عاد لتنظيم رحلات سياحية من السوق الفرنسي إلى مصر بعد توقف دام لأكثر من ٥ سنوات.

كما عقد رئيس الهيئة لقاء مع منظم الرحلات corendon الذى يعمل بالسوقين الهولندى والبلجيكي؛ والذى وعد خلال اللقاء بزيادة الرحلات السياحية من السوقين البولندي والبلجيكي إلى مدينة الأقصر.

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