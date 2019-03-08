يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر الان

يستضيف فريق يوفنتوس مساء اليوم الجمة، نظيره فريق اودينيزي على ملعب ( يوفنتوس ستاديوم ) في إفتتاح مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر الان





قبل هذا اللقاء، يتواجد فريق يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي الثاني، ويتواجد اودينيزي في المركز الخامس عشر، ويملك في رصيده 25 نقطة.





يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر الان





يتطلع اليوفي للفوز في هذا اللقاء للإقتراب أكثر من حسم اللقب، وللحصول على دفعة معنوية قبل اللقاء الاوروبي الحاسم أمام أتليتكو مدريد، وسيحاول اودينيزي تحقيق نتيجة مفاجئة.





يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر الان





وستقام المباراة الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، وستقام المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .





يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر الان





وستقام الساعة 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 7:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 4) ، وسيعلق عليها ( محمد بركات ) .

يلا شوت مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بث مباشر الان