مباراة يوفنتوس الان يلا شوت ضد اودينيزي

يستضيف فريق يوفنتوس مساء اليوم الجمة، نظيره فريق اودينيزي على ملعب ( يوفنتوس ستاديوم ) في إفتتاح مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.









قبل هذا اللقاء، يتواجد فريق يوفنتوس في صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي الثاني، ويتواجد اودينيزي في المركز الخامس عشر، ويملك في رصيده 25 نقطة.









يتطلع اليوفي للفوز في هذا اللقاء للإقتراب أكثر من حسم اللقب، وللحصول على دفعة معنوية قبل اللقاء الاوروبي الحاسم أمام أتليتكو مدريد، وسيحاول اودينيزي تحقيق نتيجة مفاجئة.









وستقام المباراة الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، وستقام المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .









وستقام الساعة 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 7:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على ( بي إن سبورت 4) ، وسيعلق عليها ( محمد بركات ) .



