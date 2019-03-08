"المشاط" تحتفل باليوم العالمي للمرأة بالجناح المصري في معرض برلين

احتفلت وزارة السياحة اليوم، بيوم المرأة العالمى فى الجناح المصري المشارك ببورصة برلين السياحية ITB، حيث نظم الجناح المصري العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة احتفالا بهذا اليوم.



وحرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على القيام بجولة في الجناح وتوزيع تيجان فرعونية على الزائرات والمشاركات بالجناح المصرى بالمعرض، وشهد الجناح إقبالا كبيرات من الزائرات اللآتي حرصن على التقاط الصور.



كما قام الشباب المصري من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وابناء الجالية المصرية بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة هذا العام بجولات على أجنحة الدول الأخرى لتقديم الهدايا الفرعونية.



وفى ذات السياق قامت المشاط بعمل جولة داخل الجناح فى اليوم الثالث لبورصة برلين السياحية ITB 2019.



رحبت الوزيرة خلالها بكافة العارضين المشاركين، مقدمة لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة هذا العام وحرصهم على التواجد طوال فعاليات البورصة، وأشارت الى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص للنهوض بالقطاع ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة الى مصر.



ومن جانبهم قدم العارضين الشكر للوزارة على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأعربوا عن اعجابهم بتصميم الجناح المصري بالمعرض هذا العام وما تتضمنه من طرق وأساليب ترويجية جديدة للترويج لمصر.



وأشاروا إلى أن الجناح المصرى بالمعرض شهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من الزائرين هذا العام.