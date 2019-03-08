غدًا.. آخر أيام تصوير"زودياك" في شبرامنت

ينتهي غدًا السبت الفنان محمد مهران وفريق عمل مسلسل "زودياك"، من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، بينما ستكون آخر المشاهد في ستوديو "الغابة" بمنطقة "شبرامنت"، بحضور جميع أبطال العمل.



"زودياك" هو دراما شبابية سيتم عرضها من خلال شبكة "view" ويتكون من 12 حلقة، من بطولة محمد مهران، خالد أنور، هند عبد الحليم، أحمد خالد صالح، إنجى أبوزيد، أسماء أبو اليزيد، بالإضافة إلى ضيوف شرف، مثل كامل إبراهيم، ومحمود جمعة وزيزى داغر.



العمل عبارة عن ورشة كتابة بقيادة محمد معتصم، ومعه كتاب، منهم منة إكرام، ومحمد هشام عبيه، وعمر خالد، وإخراج محمود كامل.