كورة ستار مباراة juventus vs udinese الان بث مباشر

لتشكيل الرسمي لفريق أودينيزي

منذ 32 دقيقة 21:00

يبدأ بطريقة /(4/2/3/1) وتضم كلامن





خوان موسو / سيباستيان دي مايو / ويليام تروست / برام نيتينيك / هيدي تير أفيست / ينس لارسن / سيكو فوفانا / بن ويلموت / مارفين زيجيلار / رودريجيو دي بول / إجناسيو بوسيتو













البدلاء / صامويل بيريسان / جابرييل أنجيلا / نيكولاس ديفيد / جيوسيبي بيتزيلا / سفانتي إنجلسون / بيتار ميكين / كيفين لازانيا / نيكولاس أبوكو





التشكيل الرسمي لفريق اليوفنتوس

منذ 39 دقيقة 20:54

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن





فويسييتش شيسني / مارتين كاسيريس / دانييلي روجاني / أندريا بارزالي / ليوناردو بينازولا / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / مويز كين / أليكس ساندرو





البدلاء / جيورجيو كيلليني / باولو ديبالا / كارلو بينسوليو / كريستيانو رونالدو / ليوناردو بونتشي / ماريو ماندزوكيتش / ماتيا بيرين / ماتيا دي تشيليو





منذ ساعة 20:22

يعيش فريق أودينيزي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف كالياري صاحب المركز الرابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 6 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 12 هزيمة.





منذ ساعة 20:22

واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بفوز صعب خارج الديار على حساب نابولي صاحب الوصافة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 26 من السيري آ، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 72 ووسع الفارق بينه وبين أبناء الجنوب إلى 16 نقطة، فبعد مرور 26 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكنهم تعادلوا في ثلاث مباريات.





منذ 15 ساعة 06:11

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أودينيزي، على ملعب “آليانز ” في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية