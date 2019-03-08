yallakora بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي الان بدون تقطيع

تذاع اليوم مباراة يوفنتوس واودينيزي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي؛ ونقدم لكم بث مباشر يوفنتوس واودينيزي في تمام الساعة 9.30 مساءً بتوقيت مصر، تابعو ماتش يوفنتوس واودينيزي عبر موقعنا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي

يستضيف يوفنتوس نظيره اودينيزي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة9.30 مساءاً على أرضية ملعب آليانز ستاديوم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطاليا.





مباراة يوفنتوس واودينيزي

ويسعى يوفنتوس خلال مباراة اليوم باقتناص نقاط المباراة الثلاث والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وخاصة بعد خسارته نقاط مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "واندا متروبوليتانو".

بث مباشر مباراة يوفنتوس واودينيزي

ويدخل يوفنتوس، مباراة اليوم أمام اودينيزي متصدراً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة حصل عليها بعد فوزه في 23 مباراة وتعادله في ثلاثة.

بينما يدخل اودينيزي مباراة اليوم في محتلاً المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، حصل عليها من من 6 انتصارات و7 تعادلات.

يوفنتوس واودينيزي

وبالرجوع إلى تاريخ لقاءات يوفنتوس واودينيزي، فاز يوفنتوس في 5 مباريات للفريقين ، وتعادلا مرة واحدة فقط، بينما شهد عام 2015، فوز اودينيزي على يوفنتوس بهدف نظيف.

بث مباشر مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم

وتشهد مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم رقماً قياسياَ جديداً، حيث تحم المباراة الرقم 500، في رصيد جورجيو كيللينى، قائد الفريق الإيطالي؛ والذي يُعد واحد من أكثر اللاعبين مشاركة مع السيدة العجوز على مر التاريخ.

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

ويغيب عن مباراة اليوم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف إراحته بعد تعرضه للإرهاق الشديد في المباريات الثلاث السابقة والتي ظهرت بشكل واضح في امتناع اللاعب عن التهديف فى آخر مبارياته فى الدورى.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم

أعلن"ماسيميليانو أليغري"، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن تشكيلته لمباراة اليوم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : كاسيريس، بارزالي، روجاني، سبينازولا

خط الوسط : بينتانكور، ماتويدي، إيمري تشان

خط الهجوم : أليكس ساندرو، كين، بيرنانديسكي

موعد مباراة يوفنتوس واودينيزي

وتنطلق صافرة حكم مباراة يوفنتوس واودينيزي اليوم في تمام الساعة 10.30 بتوقيت السعودية و9.30بتوقيت القاهرة و11.30 بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس واودينيزي

وتنقل مباراة يوفنتوس واودينيزي حصرياً عبر قناة بي إن سبورت 4 HD و بصوت المعلق محمد بركات؛ وذلك في تمام الساعة 9.30مساءً بتوقيت مصر، و 10.30 بتوقيت السعودية؛ كما يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر عبر الرابط التالي:



