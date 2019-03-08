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الجمعة 08/مارس/2019 - 09:23 م

الان بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بدون تقطيع

الان بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بدون تقطيع

الان بث مباشر مباراة
dostor.org/2545320

يسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدوري الإيطالي عندما يستضيف أودينيزي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "يوفنتوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات "الكالتشيو".

 
وتعد مباراة اليوم بمثابة "البروفة النهائية" لفريق يوفنتوس الذي يخوض اختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة متفوقاً بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ويعد يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في الدوري الايطالي هذا الموسم بعدما فاز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث لقاءات، كما يمتلك أقوى خط هجوم بـ 55 هدفاً، فيما اهتزت شباكه في 16 مناسبة فقط.

ويعتزم ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس وضع كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، ليكون جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية لمواجهة أتلتيكو مدريد المصيرية.

ويفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم لجهود ميراليم بيانيتش للأيقاف، بينما يغيب عن أودينيزي بسبب الإصابة قائده السويسري فالون بهرامي، الجناح ماركو داليساندرو ولاعب الوسط التشيكي أنتونين باراك.       

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