الان بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بدون تقطيع
الان بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بدون تقطيع
الان بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي بدون تقطيع
توجهت فرق مخصصة من إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، لكورنيش النيل وفندق إيزيس والمناطق المحيطة بهم، لعمل حزام وقائي لمقاومة القوارض والعقارب، وعملية استكشاف ومقاومة البعوض ...
صعد منذ قليل المطرب عمرو دياب على مسرح حفله الغنائي المقام داخل جامعة العلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر. يشار إلى أن الحفل مخصص لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بها، ولم يتم ...
نفذت الوحدة المحلية لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت الحملة التي ترأسها المهندس أسامة داود، رئيس المدينة، عن إزالة 15 ...