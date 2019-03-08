بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

صعد منذ قليل المطرب عمرو دياب على مسرح حفله الغنائي المقام داخل جامعة العلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر.



يشار إلى أن الحفل مخصص لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بها، ولم يتم طرح أي تذاكر للجهور العام وغير مسموح بدخول أي مرافق.



ويقدم الهضبة خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة، ومنها: "قمرين"، "ده لو اتساب"، "أجمل عيون "،"يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"، "أنت مغرور"، "برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله على جماله".



