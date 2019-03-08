الأفريقي التونسي يفوز على شباب قسنطينة الجزائري بأبطال أفريقيا

فاز فريق نادي الأفريقي التونسي على مضيفه شباب قسنطينة الجزائري بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الشهيد حملاوي" ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم البوركيني باسيرو كامباوري في الدقيقة 45، ليبقي على آمال الأفريقي في التأهل لربع النهائي مع تبقي جولة على انتهاء دور المجموعات.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النادي الأفريقي إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق شباب قسنطينة عند 10 نقاط في صدارة المجموعة التي يأتي مازيمبي الكونغولي في وصافتها برصيد 8 نقاط، ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بها برصيد نقطتين.